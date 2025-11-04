Uhapšen vozač koji je oborio troje dece na pešačkom prelazu u Kruševcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su S.

P. (42) iz tog grada zbog sumnje da je jutros, upravljajući automobilom marke „audi“, na pešačkom prelazu oborio troje dece. Prema saopštenju Policijske uprave u Kruševcu, S. P. se sumnjiči da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Incident se dogodio jutros oko 7.40 časova u Kosovskoj ulici u Kruševcu, kada je automobil „audi“ naleteo na troje maloletnih pešaka dok su prelazili ulicu na pešačkom prelazu. Povređenoj deci ukazana