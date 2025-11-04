Uhapšen vozač koji je oborio troje dece na pešačkom prelazu u Kruševcu

IndeksOnline pre 44 minuta
Uhapšen vozač koji je oborio troje dece na pešačkom prelazu u Kruševcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su S.

P. (42) iz tog grada zbog sumnje da je jutros, upravljajući automobilom marke „audi“, na pešačkom prelazu oborio troje dece. Prema saopštenju Policijske uprave u Kruševcu, S. P. se sumnjiči da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Incident se dogodio jutros oko 7.40 časova u Kosovskoj ulici u Kruševcu, kada je automobil „audi“ naleteo na troje maloletnih pešaka dok su prelazili ulicu na pešačkom prelazu. Povređenoj deci ukazana
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni da je na pešačkom udario troje dece

Uhapšen osumnjičeni da je na pešačkom udario troje dece

NIN pre 14 minuta
Jagodina: Stradao sedamnaestogodišnji vozač traktora

Jagodina: Stradao sedamnaestogodišnji vozač traktora

Pressek pre 14 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je na pešačkom udario troje dece

Uhapšen osumnjičeni da je na pešačkom udario troje dece

N1 Info pre 54 minuta
"Audijem" na pešačkom prelazu u Kruševcu udario troje dece

"Audijem" na pešačkom prelazu u Kruševcu udario troje dece

Radio 021 pre 50 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je na pešačkom udario troje dece

Uhapšen osumnjičeni da je na pešačkom udario troje dece

RTV pre 1 sat
„Audijem“ pokosio troje dece na pešačkom prelazu: Uhapšen muškarac u Kruševcu

„Audijem“ pokosio troje dece na pešačkom prelazu: Uhapšen muškarac u Kruševcu

Nova pre 1 sat
Troje maloletnika oboreno na pešačkom prelazu u Kruševcu, uhapšen osumnjičeni

Troje maloletnika oboreno na pešačkom prelazu u Kruševcu, uhapšen osumnjičeni

RTS pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AudiTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaKruševacbezbednost u saobraćaju

Regioni, najnovije vesti »

U Modernoj galeriji Kulturnog centra Gornji Milanovac izložba slika Ljubomira Popadića

U Modernoj galeriji Kulturnog centra Gornji Milanovac izložba slika Ljubomira Popadića

Morava info pre 5 minuta
Priređen prijem za mlade karatiste Vranja

Priređen prijem za mlade karatiste Vranja

OK radio pre 5 minuta
Tijana Matović: Godina u koju je stao život: 1.11. 2024 – 1.11. 2025.

Tijana Matović: Godina u koju je stao život: 1.11. 2024 – 1.11. 2025.

Glas Šumadije pre 19 minuta
Kragujevčani do 12. novembra mogu da predlože kako će se trošiti novac iz gradske kase

Kragujevčani do 12. novembra mogu da predlože kako će se trošiti novac iz gradske kase

Pressek pre 19 minuta
Dr Filipović nije više direktor Fonda za nauku

Dr Filipović nije više direktor Fonda za nauku

Pressek pre 19 minuta