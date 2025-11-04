Vučić: Plate u javnom sektoru od 1. januara veće za 5,1 odsto, a biće povećanja i za policiju

Vučić: Plate u javnom sektoru od 1. januara veće za 5,1 odsto, a biće povećanja i za policiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata u javnom sektoru u Srbiji od 5,1 odsto od 1. januara 2026. godine.

Istakao je da će kumulativno povećanje u ovoj godini sa povećanjem od 1. januara za prosvetu iznositi 28,6 odsto, a u zdravstvu 19,2 odsto, a najavio je da će država „naći snage“ da dodatno poveća plate za policiju, za specijalne jedinice, za Kričkovu Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i za tenkiste, prenosi Danas. Vučić je za televiziju Prva naveo da su minimalne plate za 13 meseci uvećane kumulativno 37 odsto, dodavši da će penzije biti uvećane
