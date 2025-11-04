Nikola Jokić srušio Sakramento, pa izašao pred novinare! Govorio je o Vestbruku, Joviću, ali i greškama koje Denver ne bi smeo da pravi! (video)

Kurir pre 38 minuta
Nikola Jokić srušio Sakramento, pa izašao pred novinare! Govorio je o Vestbruku, Joviću, ali i greškama koje Denver ne bi smeo…

Nikola Jokić nastavio je sa brutalnim partijama, te je u pobedi Denver Nagetsa protiv Sakramento Kingsa (120:114) imao učinak od 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Na konferenciji za medije posle utakmice, Jokić je u početku svog izlaganja otkrio kako se oseća kada ima prostor iza odbrane. - Osećam se prilično priјatno u 'džepu'. Mislim da kad god igrač uđe u reket i kao, on јe u tom prostoru, on јe stvarno opasan. I, da, tako da svi moraјu da se skupe na njega, on ima toliko opciјa. I, da, sviđa mi se to što trener pokušava da uradi - rekao je Jokić, pa se osvrnuo na izgubljene lopte, posebno one iz finiša meča: - A onda smo
