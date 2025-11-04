Požar u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj! Na 150 kilometara od Srbije izgoreo energetski blok Kozloduja!

Kurir pre 2 sata
Požar u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj! Na 150 kilometara od Srbije izgoreo energetski blok Kozloduja!

Vanredna situacija u Bugarskoj zbog požara u nuklearnoj elektrani! U nuklearki Kozloduj, koja se nalazi na oko 150 kilometara od Srbije, izgodio je energetski blok jedan, bezbednosnog sistema pet.

Ovaj požar podigao je radnike na noge, a o svemu je obavestio portal novini.bg. Vatrogasna služba je brzo stigla na lice mesta zbog jakog dima, a preuzimaju se mere za gašenje. Kako prenosi bugarski sajt Eurokom, pozivajući se na neimenovane izvore, trenutno je situacija pod kontrolom. Dodaje se da nema izveštaja o povredama ili bilo kakvim poremećajima u radu pogona. Bezbednosni sistemi postrojenja su funkcionalni, rade normalno, a proizvodni proces nije poremećen
