Požar u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj: Haos na 150 kilometara od Srbije, proglašena vanredna situacija

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Požar u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj: Haos na 150 kilometara od Srbije, proglašena vanredna situacija

Zbog požara u bugarskoj nuklearnoj elektrani Kozloduj, koja se nalazi na oko 150 kilometara od Srbije, izgoreo je energetski blok jedan, bezbednosnog sistema pet.

Proglašena je vanredna situacija, a vatrogasci su brzo stigli na lice mesta zbog jakog dima i odmah preuzeli mere za gašenje, preneo je portal novini.bg. Vatrogasna služba je brzo stigla na lice mesta zbog jakog dima, a preuzimaju se mere za gašenje. Kako prenosi bugarski sajt Eurokom, pozivajući se na neimenovane izvore, trenutno je situacija pod kontrolom. Dodaje se da nema izveštaja o povredama ili bilo kakvim poremećajima u radu pogona. Bezbednosni sistemi
