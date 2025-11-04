Veštačka inteligencija napravila čudo! Identifikovano pet miliona žrtava Holokausta!

Kurir pre 36 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Imena pet miliona od preko šest miliona Jevrejaubijenih u Holokaustu je sada identifikovano, a uz dodatnu pomoć veštačke inteligencije, moglo bi se otkriti još više žrtava, piše agencija Rojters.

Memorijalni centar za žrtve Holokausta Jad Vašem je saopštio da "ova prekretnica obeležava sedam decenija rada i nalazi se u srži njene misije da otkrije identitet onih koji su nacisti ubili tokom Drugog svetskog rata". - Iza svakog imena stoji život koji je bio važan - dete koje nikada nije odraslo, roditelj koji se nikada nije vratio kući, glas koji je zauvek ućutkan - rekao je Dani Dajan iz Jad Vašema. - Naša je moralna dužnost da osiguramo da se svaka žrtva
