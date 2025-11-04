„Ovo danas što će doći na dnevni red nije leks specijalis, nego leks kriminalis“ – Aleksandar Jovanović Ćuta o Generalštabu

„Ovo danas što će doći na dnevni red nije leks specijalis, nego leks kriminalis" – Aleksandar Jovanović Ćuta o Generalštabu

Uoči današnje sednice u Narodnoj skupštini Srbije na kojoj će se, između ostalog, raspravljati i o leks specijalisu za Generalštab, poslanik Aleksandar Jovanović je u razgovoru za Mašinu izjavio da Ekološki ustanak neće učestvovati na današnjem sazivu iako je ovo „par ekselans tema koju smo mi otvorili pre dve godine“.

„Mi nećemo učestvovati u radu Skupštine, iako je ovo par ekselans tema koju smo mi otvorili pre dve godine, kad smo dobili dokument iz Ministarstva odbrane, gde stoji da je (Goran) Vesić ovlašćen da izvrši još jednu veleizdaju. Drugim rečima, da nađe partnera da se pokloni zemlja u centru grada i da mesto gde je nastala srpska vojna misao se pokloni i sruši, da bi se dizale nekakve kockarnice. Ovo danas što će doći na dnevni red nije leks specijalis, nego leks
Skupština Srbije, Leks specijalis, Goran Vesić, Aleksandar Jovanović Ćuta, generalstab

