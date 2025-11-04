Dnevni horoskop za utorak, 4. novembar

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Energija vam je na vrhuncu i spremni ste da preuzmete inicijativu. Na poslu dobijate priliku da pokažete svoje sposobnosti. U ljubavi vas partner podržava i motiviše. Izbegavajte prenagljene reakcije. Fokusirajte se na finansije - izbegavajte rizične poteze. U ljubavi vas očekuje stabilnost i razumevanje. Na poslu budite dosledni i završite započeto. Veče provedite u miru, bez žurbe. Komunikacija vam ide od ruke, pa