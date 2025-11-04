Vikali "smeća srpska" i "Za dom spremni": Detalji napada na Srbe u Splitu, oglasili se i zvaničnici (Video)

Mondo pre 3 sata  |  Mihajlo Sfera
Vikali "smeća srpska" i "Za dom spremni": Detalji napada na Srbe u Splitu, oglasili se i zvaničnici (Video)

Splitski gradonačelnik i nekoliko stranaka osudili su incident u prostorijama Gradskog kotara Blatine, kada je grupa od pedesetak mladića prekinula program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, rekavši da se on ne može održati u vreme obeležavanja pada Vukovara.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost. "U mesecu tuge i sećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je jedinstvo, dostojanstvo i mir, a ne podele i netrpeljivost", poručio je splitski gradonačelnik. Policija traga za grupom mladića koji su sinoć ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, tražeći da članovi
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Pedesetak navijača prekinulo program na Danima srpske kulture u Splitu, uzvikivali „Za dom spremni“

Pedesetak navijača prekinulo program na Danima srpske kulture u Splitu, uzvikivali „Za dom spremni“

Danas pre 1 sat
Ovo je trenutak kada su ljudi u crnom upali na „Veče folklora“ i Splitu: „Srpsko smeće! Raziđite se i niko vas neće dirati“…

Ovo je trenutak kada su ljudi u crnom upali na „Veče folklora“ i Splitu: „Srpsko smeće! Raziđite se i niko vas neće dirati“ (VIDEO)

Danas pre 1 sat
VIDEO Skandal u Splitu: Huligani prekinuli srpsku kulturnu manifestaciju, uleteli u prostorije, uzvikivali „za dom spremni“

VIDEO Skandal u Splitu: Huligani prekinuli srpsku kulturnu manifestaciju, uleteli u prostorije, uzvikivali „za dom spremni“

Nova pre 2 sata
Hrvatska novinarka o napadu na Srbe: Budimo se u zemlji u kojoj ljudi u crnom upadaju kao nacisti, uz ustaški poklič…

Hrvatska novinarka o napadu na Srbe: Budimo se u zemlji u kojoj ljudi u crnom upadaju kao nacisti, uz ustaški poklič, rasteruju srednjoškolce iz Novog Sada

Kurir pre 2 sata
Oglasio se Plenković povodom incidenta na Danima srpske kulture u Splitu: „Ovome nema mesta“

Oglasio se Plenković povodom incidenta na Danima srpske kulture u Splitu: „Ovome nema mesta“

Danas pre 2 sata
SDP: Plenković je kukavica koja se ne usuđuje da prizna očigledno; Sve ovo se dešava zato što je zatvarao oči

SDP: Plenković je kukavica koja se ne usuđuje da prizna očigledno; Sve ovo se dešava zato što je zatvarao oči

B92 pre 3 sata
Nasilno prekinuta manifestacija „Dani srpske kulture“ u Splitu uz ustaške pozdrave

Nasilno prekinuta manifestacija „Dani srpske kulture“ u Splitu uz ustaške pozdrave

Vreme pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SplitNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

VJT: Vladimir Štimac saslušan zbog navodnog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja -negirao je krivicu

VJT: Vladimir Štimac saslušan zbog navodnog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja -negirao je krivicu

N1 Info pre 20 minuta
SSP osudio napad "režimskih batinaša" na novinara Foneta

SSP osudio napad "režimskih batinaša" na novinara Foneta

N1 Info pre 10 minuta
Macut sa premjerom Kine razgovarao o jačanju ekonomske i tehnološke saradnje

Macut sa premjerom Kine razgovarao o jačanju ekonomske i tehnološke saradnje

Beta pre 0 minuta
Ponovo okupljanja ispred skupštine, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Saobraćaj blokiran

Ponovo okupljanja ispred skupštine, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Saobraćaj blokiran

NIN pre 20 minuta
Zastava i transparent Pete beogradske gimnazije završili u Ćacilendu (VIDEO)

Zastava i transparent Pete beogradske gimnazije završili u Ćacilendu (VIDEO)

Danas pre 0 minuta