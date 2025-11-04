Vikali "smeća srpska" i "Za dom spremni": Detalji napada na Srbe u Splitu, oglasili se i zvaničnici (Video)

Splitski gradonačelnik i nekoliko stranaka osudili su incident u prostorijama Gradskog kotara Blatine, kada je grupa od pedesetak mladića prekinula program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, rekavši da se on ne može održati u vreme obeležavanja pada Vukovara.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost. "U mesecu tuge i sećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je jedinstvo, dostojanstvo i mir, a ne podele i netrpeljivost", poručio je splitski gradonačelnik. Policija traga za grupom mladića koji su sinoć ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, tražeći da članovi