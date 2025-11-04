Danas hladnije, umereno do potpuno oblačno, do 16 stepeni

N1 Info pre 52 minuta  |  Beta
Danas hladnije, umereno do potpuno oblačno, do 16 stepeni

U Srbiji će danas biti hladnije, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od dva stepena na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i hladnije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura biće od tri stepena do šest, a najviša oko 15 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe, a poseban
