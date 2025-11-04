Švedska preusmerava pomoć Srbiji sa državnih institucija na civilno društvo zbog problema u vladavini prava

Naslovi.ai pre 41 minuta
Švedska preusmerava pomoć Srbiji sa državnih institucija na civilno društvo zbog problema u vladavini prava

Švedska vlada menja strategiju podrške Srbiji zbog zabrinutosti oko korupcije, vladavine prava i slobode medija, dok Vlada Srbije izražava nezadovoljstvo ovim potezom.

Vlada Švedske odlučila je da obustavi deo finansijske pomoći državnim institucijama Srbije i da sredstva preusmeri na jačanje civilnog društva zbog pogoršanja stanja vladavine prava, korupcije i slobode medija. Ova odluka deo je Strategije za reformsko partnerstvo sa Zapadnim Balkanom i Turskom. Danas NIN Nova ekonomija

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izrazilo je žaljenje zbog najave Švedske, ocenjujući da takvi stavovi ne odražavaju realno stanje ni duh partnerstva dve zemlje. Srbija ističe da su reforme u skladu sa njenim suverenitetom i planovima. Danas Vesti online

Ključne reči

BalkanVlada SrbijeŠvedskakorupcijaTurska

