Švedska odlučila da obustavi deo pomoći Srbiji, MSP Srbije: Najave nisu u duhu partnerstva

Vlada Švedske odlučila je da obustavi deo finansijske pomoći državnim institucijama Srbije i da sredstva preusmeri na jačanje civilnog društva, zbog, kako navodi, pogoršanja stanja vladavine prava, korupcije i slobode medija.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je sinoć da je sa žaljenjem primilo na znanje najave o nameri Vlade Kraljevine Švedske da preusmeri deo razvojne pomoći namenjene Srbiji. Švedska vlada juče je izdala saopštenje u kojem navodi da je ''razvoj u Srbiji išao u pogrešnom pravcu - od rastuće korupcije do nepoštovanja principa vladavine prava“. "Zemlje ne mogu očekivati švedsku podršku ako ne sprovode reforme i napredak koje od njih očekujemo. Zato