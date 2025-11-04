BLOG UŽIVO Građani pred policijskom stanicom Rakovica traže puštanje na slobodu autoprevoznika Jaćimovića

Nova pre 58 minuta  |  Autor: Nova.rs
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu pre godinu dana, štrajkuje glađu treći dan u blizini Skupštine Srbije i takozvanog Ćacilenda.

Iz više gradova Srbije studenti i građani došli su da joj pruže podršku, neki su čak i pešačili do Beograda, a istovremeno se na prostoru ispred parlamenta umnožava broj šatora i ljudi, koji već dve večeri puštaju muziku i provociraju. Prvo veče, u nedelju, tokom nemira koji su izbili na ovom prostoru, privedeno je 37 ljudi iz grupe onih koji pružaju podršku Dijani Hrki, među kojima je i bivši košarkaš Vladimir Štimac. Sve informacije o tome pratite u našem BLOGU
