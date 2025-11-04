Sutra pretežno vedro, temperatura do 16

U Srbiji će sutra biti pretežno vedro, osim na istoku i jugu, gde će biti umereno do potpuno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro magla u Vojvodini i po kotlinama i dolinama reka. U severnim, zapadnim i centralnim predelima mestimično slab mraz. Duvaće slab vetar, promenljivog smera. Najniža temperatura od jedan do sedam, najviša dnevna od 12 do 16. U Beogradu ujutro slab prizemni mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od jedan do pet, najviša dnevna oko 16. U Srbiji u četvrtak na severu i zapadu pretežno sunčano, a u ostalim predelima