Sutra pretežno vedro, temperatura do 16

Novi magazin pre 3 sata  |  Beta
Sutra pretežno vedro, temperatura do 16

U Srbiji će sutra biti pretežno vedro, osim na istoku i jugu, gde će biti umereno do potpuno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro magla u Vojvodini i po kotlinama i dolinama reka. U severnim, zapadnim i centralnim predelima mestimično slab mraz. Duvaće slab vetar, promenljivog smera. Najniža temperatura od jedan do sedam, najviša dnevna od 12 do 16. U Beogradu ujutro slab prizemni mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od jedan do pet, najviša dnevna oko 16. U Srbiji u četvrtak na severu i zapadu pretežno sunčano, a u ostalim predelima
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Još kratko uživamo u novembarskom suncu: Stiže prava jesen, Čubrilo objavio prognozu do kraja nedelje

Još kratko uživamo u novembarskom suncu: Stiže prava jesen, Čubrilo objavio prognozu do kraja nedelje

Mondo pre 2 sata
Danas ste promenljivog raspoloženja ili vas muči glavobolja? Evo šta je mogući razlog!

Danas ste promenljivog raspoloženja ili vas muči glavobolja? Evo šta je mogući razlog!

Zrenjaninski pre 3 sata
Sutra ujutro magla i slab mraz, tokom dana sunčano, do 16 stepeni

Sutra ujutro magla i slab mraz, tokom dana sunčano, do 16 stepeni

NIN pre 4 sati
Sunce, magla, kiša, mraz! Ove pojave do petka očekuju Srbiju: Vikend tek donosi burnu promenu vremena

Sunce, magla, kiša, mraz! Ove pojave do petka očekuju Srbiju: Vikend tek donosi burnu promenu vremena

Telegraf pre 4 sati
RHMZ objavio vremensku prognozu do 5. decembra

RHMZ objavio vremensku prognozu do 5. decembra

Danas pre 5 sati
U Novom Pazaru danas oblačno i hladnije vreme

U Novom Pazaru danas oblačno i hladnije vreme

IndeksOnline pre 5 sati
Danas hladnije, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ponegde sa kišom

Danas hladnije, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ponegde sa kišom

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Vojvodina, najnovije vesti »

Zabrana saobraćaja na Kameničkom putu, bus 69 od sutra izmenjenom trasom

Zabrana saobraćaja na Kameničkom putu, bus 69 od sutra izmenjenom trasom

NoviSad.com pre 30 minuta
Opština Inđija dobila više od pet miliona dinara za revitalizaciju zelenih površina uz trim stazu

Opština Inđija dobila više od pet miliona dinara za revitalizaciju zelenih površina uz trim stazu

In medija pre 45 minuta
Najavljeni novi projekti koji su važni za Šid

Najavljeni novi projekti koji su važni za Šid

B92 pre 50 minuta
Žigmanov učestvovao na okruglom stolu o manjinskim jezicima

Žigmanov učestvovao na okruglom stolu o manjinskim jezicima

Telegraf pre 45 minuta
Raspored sahrana za sredu, 5. novembar

Raspored sahrana za sredu, 5. novembar

Radio 021 pre 1 sat