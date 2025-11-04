Maskirane osobe iz Ćacilenda oborile na zemlju i šutirale novinara FoNeta, policija nije reagovala

Nepoznate osobe koje su došle iz "Ćacilenda" napale su sinoć oko 23 časa novinara novinske agencije FoNet Marka Čonjagića kod gradilišta u Kosovskoj ulici, dok je izveštavao sa skupa podrške Dijani Hrki.

Četvorica muškaraca, od kojih su trojica bila maskirana, reportera FoNeta koji je bio vidno obeležen u fluorescentnom prsluku sa press natpisom, prvo su pokušali da uvuku u ograđeni prostor. Kada im to nije uspelo, udarali su ga, oborili i šutirali dok je bio na zemlji. Građani koji su svedočili napadu su dozivali policiju tražeći pomoć za napadnutog novinara. Prišao je pripadnik Žandarmerije kome je Čonjagić rekao da je samo prolazio kada je napadnut. Žandarm mu