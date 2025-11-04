Na današnji dan: Otkrivena Tutankamonova grobnica, osnovan UNESKO, Obama izabran za predsednika SAD

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 4. novembar.

1307 - Švajcarska Konfederacija je proglasila nezavisnost od Austrije. 1650 - Rođen je engleski kralj Vilijam III Oranski, koji je tokom vladavine od 1689. do 1702. učvrstio kraljevsku vlast, a pobedom nad katoličkim kraljem Džejmsom II 1690. ponovo uspostavio vlast u Irskoj. Po njemu je kasnije nazvan protestantski pokret oranžista koji svečanim marševima u Irskoj obeležava datum te pobede izazivajući proteste irskih katolika. 1814 - Proglašen je norveški ustav,