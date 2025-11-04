Policija privela autoprevoznika Milomira Jaćimovića u Beogradu

Policija privela autoprevoznika Milomira Jaćimovića u Beogradu

Pripadnici policije priveli su autoprevoznika Milomira Jaćimovića, koji je iz Novog Sada prevozio građane i studente na skup podrške Dijani Hrki u Beogradu.

Njih su u Beogradu dočekali pripadnici policije raspoređeni kod Pravnog fakulteta, koji su opkolili autobus. "Prvo su nas presreli čim smo izašli iz Novog Sada, rekli su da se neki kodovi na njegovoj vozačkoj ne slažu. Kada smo ušli u Beograd policija je zaustavila autobus i tražili su da ne nastavimo dalje. Traženo je da ljude izbaci iz autobusa. Svaki put kad smo izlazili iz Novog Sada bio je problem, uvek su nekog priveli i pretresali autobus. Njega ljudi
