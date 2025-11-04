Priveden autoprevoznik Jaćimović koji je prevozio na skup podrške Hrki

Autoprevoznik Jaćimović koji je prevozio građane na skup podrške Dijani Hrki, majci jednog od stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu koja štrajkuje glađu, priveden je u utorak u Beogradu.

Policija je prethodno sprečila da njegov autobus doveze građane iz Novog Sada na skup podrške Dijani Hrki, blokirajući ga kod Pravnog fakulteta, na nekih 600 metara od mesta gde Hrka štrajkuje glađu. Policijski kordoni u opremi za razbijanje demonstracija su okružili autobus, a ubrzo su se na tom mestu okupile stotine građana kako bi autoprevozniku Jaćimoviću pružile podršku. Autobus je potom propušten do Pete beogradske gimnazije u blokadi. Tamo je policija