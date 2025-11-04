Đoković pred novim sugrađanima prvi put u karijeri pobedio Tabila

RTS pre 2 sata
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Atini, pošto je u osmini finala pobedio Čileanca Alehandra Tabila sa 2:0, po setovima 7:6(7:3), 6:1.

Malo je tenisera koji se mogu pohvaliti da nikada nisu izgubili od Novaka Đokovića, a Alehandro Tabilo od večeras nije jedan od njih. Čileanac koji je u Rimu 2024. i u Monte Karlu ove godine neočekivano lako savladao najuspešnijeg igrača svih vremena, morao je večeras u Atini prvi put da mu čestita. Posle sat i 41 minuta tenisa u čuvenoj "Oaki", Đoković je izborio plasman u četvrtfinale i zabeležio prvi trijumf pred novim sugrađanima u grčkoj prestonici, koja mu je
