Peti dan štrajka glađu poslanika SNS-a Uglješe Mrdića

Peti dan štrajka glađu poslanika SNS-a Uglješe Mrdića

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe i poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić nastavio je, peti dan, štrajk glađu ispred Narodne skupštine, sve dok, kako kaže, ne budu ispunjeni njegovi zahtevi tužilaštvu.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obišao je jutros narodnog poslanika te stranke Uglješu Mrdića, koji već peti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine i zamolio ga da prekine štrajk. "To nije politički čin, već je ljudski vapaj za pravdom. Razgovarali smo, i zamolio sam i veterane koji su sa njim i njega da prekinu štrajk glađu. Mi nikada nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu. Do kraja ćemo isterati na čistac istinu Znaće se ko je i za šta
