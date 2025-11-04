Ukrajinski napad dronovima na industrijski kompleks u Sterlitamaku, oborene dve letelice

Rat u Ukrajini – 1350. dan. Dva drona napala su industrijski kompleks u Sterlitamaku, ali su letelice oborene pre nego što su izazvale veću štetu, saopštio je gubernator Baškortostana Radij Habirov. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se 30 odsto svih borbenih operacija na frontu se odvija u Pokrovsku. Dok Moskva tvrdi da su ruske trupe nastavile naredovanje u gradu u Donjeckoj obasti, iz Kijeva navode da su one zaustavljene u severnom delu te strateške tačke. Zamenik predsednika Saveta

Napad dronovima na industrijski kompleks u Sterlitamaku, oborene dve letelice Gubernator Baškortostana Radij Habirov saopštio je da je u industrijskoj zoni Sterlitamaka odbijen napad dronovima. "Industrijski kompleks Sterlitamak bio je izložen terorističkom napadu dve bespilotne letelice. Ministarstvo odbrane i služba bezbednosti preduzeća oborili su oba drona. Ostaci su pali u industrijskoj zoni u blizini pomoćne radionice", napisao je Habirov na Telegramu. Prema