Film koji vraća toplinu, pozitivu i duh Beograda osamdesetih: Ana Lečić o "Hajduku u Beogradu"

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Ana Lečić koja je govorila o svojoj ulozi u filmu " Hajduk u Beogradu" čija je premijera 11. novembra u MTS dvorani.

Lešić je rekla da u filmu "Hajduk u Beogradu" igra razrednu, koja je odgovorna za te mlade ljude i predstavlja im u neku ruku roditeljsku figuru i usađuje im životne vrednosti. Zainteresovanost gledalaca za film je mnogo veća nego što je to Lečić očekivala, i zakazane su tri projekcije na dan premijere, zato što su mnoge generacije odrastale na istoimenoj knjizi . "Jedno vreme je bila lektira i ta knjiga je mnogo veća, uticajnija i značajnija nego što sam i ja