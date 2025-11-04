Zukorlić u Prijepolju: Diskriminacija žena sa hidžabom se mora hitno prekinuti

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost, Usame Zukorlić, sastao se u Prijepolju sa Mirsadom Memović i Selmom Fejzić, ženama koje su doživele diskriminaciju zbog nošenja hidžaba u predškolskoj ustanovi „Miša Cvijović“, i tom prilikom je istakao da se diskriminacija žena sa hidžabom hitno mora prekinuti.

Na sastanku, na kom su dogovoreni novi konkretni koraci u borbi protiv diskriminacije, Zukorlić je rekao da je borba protiv diskriminacije trajna, naglašavajući da želi da ova borba bude konačna, saopšteno je iz resornog ministarstva. Tokom sastanka, sagovornice su ministra detaljno upoznale sa novim situacijama sa kojima su se suočavale, uključujući nepravedno postupanje i ograničavanje prava na izražavanje verskog identiteta u profesionalnom okruženju. Ministar