Ovo je avion koji se srušio u Kentakiju: MD-11 može da nosi i više od 90.000 kilograma tereta

Teretni avion koji se juče — noćas po evropskom vremenu — srušio neposredno posle poletanja sa aerodroma Mohamed Ali u Luivilu (SDF), savezna država Kentaki, SAD, bio je McDonnell Douglas MD-11, proizveden 1991. godine.

U pitanju je veliki tromotorac, proizveden kao dugolinijski širokotrupni putnički avion koji je kasnije modifikovan u teretnu varijantu. Prvobitno je isporučen tajlandskom Thai Airways, a posle kargo modifikacije preuzeo ga je UPS (United Parcel Service) sredinom 2006. godine, od kada leti u njihovoj floti.