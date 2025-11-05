Stellantis opozvao više od 320.000 vozila u SAD zbog rizika od požara

Američki regulator za bezbednost vozila upozorio je vlasnike ovih vozila da do daljnjeg parkiraju automobile na otvorenom i dalje od objekata, kao i da ne pune baterije dok proizvođač ne obezbedi rešenje, prenosi Rojters.

U saopštenju se navodi da je u pitanju bezbednosna mera predostrožnosti, kao i da do sada nije zabeležen veliki broj incidenata povezanih sa ovim kvarom. NHTSA je poručila da će nastaviti da prati situaciju i da Stellantis mora da obezbedi trajno rešenje pre nego što vozila budu ponovo bezbedna za punjenje i redovnu upotrebu. Ova odluka dolazi samo mesec dana nakon što je Stellantis u oktobru povukao više od 298.000 automobila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog