Autobusi sa pristalicama SNS spremni za polazak iz Novog Sada na skup ispred Parlamenta u Beogradu

Na više lokacija u Novom Sadu okupljaju se pristalice Srpske napredne stranke kako bi otišli na miting koji SNS organizuje večeras u šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Ispred Novosadskog sajma oko podneva je bilo parkirano više autobusa prevoznika "Feniks GiZ" u koje su ulazile pristalice SNS-a, preneo je reporter agencije Beta.

Opozicioni pokreti i stranke objavili su više snimaka iz kojih se vidi da se pristalice SNS okupljaju i na Mišeluku, na Limanu, na Telepu kod škole, u Futogu, Veterniku i drugim mestima a navodno je trebalo da se okupe i u blizini Železničke stanice.

Kako se vidi na snimku koji je na društvenim mrežama objavio pokret "Budi heroj", mladići sa kapuljačama se nalaze na Mišeluku i odbijaju da kažu gde su krenuli.

(Beta, 05.11.2025)