Lopandić (Srce): Izveštaj EK potvrđuje da je Vučić kidnapovao Srbiju i drži je kao taoca

Potpredsednik stranke Srbija centar (Srce) Duško Lopandić ocenio je da je izveštaj Evropske komisije (EK) o Srbiji potvrda da je predsednik države Aleksandar Vučić "metaforički kidnapovao Srbiju i drži je u talačkoj krizi, zarobio društvo i državu", saopštila je danas ta stranka.

"Imamo istorijski najoštriju ocenu EK o Srbiji. Imali smo rezoluciju Evropskog parlamenta, koja je isto tako istorijska. Vučić je celu seriju istorijskih događaja ostvario, čak i najveće masovne proteste protiv svoje vladavine ikada. To sve ide u istom pravcu, a taj pravac je delegitimizacija i unutrašnja i spoljna ove dosadašnje politike Srpske napredne stranke (SNS) i očigledna potreba da se to nekako reši", rekao je Lopandić, nekadašnji šef Misije Srbije u Evropskoj uniji (EU).

Lopandić je naveo, u gostovanju za N1, da su "scene koje smo u Srbiji gledali suštinski potvrda da su Evropski parlament pre dve nedelje u rezoluciji i Evropska komisija (EK) juče u svom izveštaju suštinski u pravu", prenela je danas stranka Srbija centar.

"Ovo što se dešava u Beogradu i Srbiji slika je onoga o čemu oni govore u svojim izveštajima", izjavio je Lopandić.

"Mi prisustvujemo dva paralelna procesa – jedan je urušavanje unutrašnjeg legitimiteta vlasti koji se desio. Vlast odavno nema pravi legitimitet, Niti kontroliše osnovne političke procese i vidi se da su nekako 'izgubljeni u svemiru'. Ponašaju se kao da su u zemlji čuda. A sa druge strane su se dugo oslanjali na taj spoljni legitimitet i to je nešto što se sad izmiče ispod nogu Vučića, gotovo svaki dan", istakao je Lopandić.