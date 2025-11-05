Zbog požara u kome je poginulo 11 osoba direktor Doma penzionera u Tuzli podneo ostavku

Beta pre 29 minuta

 Direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović podneo je jutros ostavku, nakon što je u požaru u tom objektu poginulo 11 osoba, objavili su sarajevski mediji.
 
 
U požaru je povređeno više od 30 osoba, od kojih se četvoro nalazi u teškom stanju.
 
Među povređenima je i pet vatrogasaca i tri policajca, koji su učestvovali u spašavanju korisnika doma.
 
Rano jutros počeo je uviđaj, u kome učestvuju inspektori protivpožarne zaštite, dežurni tužilac i tim Uprave MUP-a Tuzlanskog kantona, uz prisustvo veštaka kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do požara.
 
Iz Doma penzionera su izuzeti i snimci videonadzora.
 
Požar je izbio sinoć nešto oko 21.00 časova na sedmom spratu, gde su boravile nepokretne osobe, a potom se proširio i na ostale delove zgrade.
 
 
 
Tuzla: Najmanje devet osoba smrtno stradalo u požaru u Domu penzionera
 
 
Prema poslednjim informacijama u požaru u Domu penzionera u Tuzli smrtno je stradalo najmanje devet osoba, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i znatno veći, objavio je sarajevski portal Raport. 

Veliki broj povređenih prevezen je na Univerzitetski klinički centar Tuzla, gde im se ukazuje hitna medicinska pomoć.

Među povređenima su i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i specijalne policije, koji su se nagutali dima prilikom evakuacije stanara.

Vatrogasci su i dalje na terenu.

Požar je izbio nešto pre 21.00 časova u jednom od apartmana na višem spratu zgrade, odakle se vatra brzo proširila i zahvatila veći deo objekta.

Iz zgrade kulja gusti dim, a kako navodi ovaj portal, svedoci opisuju jezive prizore i pozive u pomoć.

Na terenu su vatrogasne jedinice iz Tuzle, Živinica, Lukavca, Kalesije i Srebrenika, kao i sedam vozila hitne pomoći i brojne policijske patrole koje učestvuju u evakuaciji i spašavanju.

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić sinoć je izrazio saučešće porodicama nastradalih i ponudio pomoć državnih institucija.

(Beta, 05.11.2025)

Ključne reči

MUPTuzlapožar

