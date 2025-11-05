Zbog požara u kome je poginulo 11 osoba direktor Doma penzionera u Tuzli podneo ostavku
Veliki broj povređenih prevezen je na Univerzitetski klinički centar Tuzla, gde im se ukazuje hitna medicinska pomoć.
Među povređenima su i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i specijalne policije, koji su se nagutali dima prilikom evakuacije stanara.
Vatrogasci su i dalje na terenu.
Požar je izbio nešto pre 21.00 časova u jednom od apartmana na višem spratu zgrade, odakle se vatra brzo proširila i zahvatila veći deo objekta.
Iz zgrade kulja gusti dim, a kako navodi ovaj portal, svedoci opisuju jezive prizore i pozive u pomoć.
Na terenu su vatrogasne jedinice iz Tuzle, Živinica, Lukavca, Kalesije i Srebrenika, kao i sedam vozila hitne pomoći i brojne policijske patrole koje učestvuju u evakuaciji i spašavanju.
Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić sinoć je izrazio saučešće porodicama nastradalih i ponudio pomoć državnih institucija.
(Beta, 05.11.2025)