Zbog požara u kome je poginulo 11 osoba direktor Doma penzionera u Tuzli podneo ostavku

Direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović podneo je jutros ostavku, nakon što je u požaru u tom objektu poginulo 11 osoba, objavili su sarajevski mediji.

U požaru je povređeno više od 30 osoba, od kojih se četvoro nalazi u teškom stanju.

Među povređenima je i pet vatrogasaca i tri policajca, koji su učestvovali u spašavanju korisnika doma.

Rano jutros počeo je uviđaj, u kome učestvuju inspektori protivpožarne zaštite, dežurni tužilac i tim Uprave MUP-a Tuzlanskog kantona, uz prisustvo veštaka kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do požara.

Iz Doma penzionera su izuzeti i snimci videonadzora.

Požar je izbio sinoć nešto oko 21.00 časova na sedmom spratu, gde su boravile nepokretne osobe, a potom se proširio i na ostale delove zgrade.

Tuzla: Najmanje devet osoba smrtno stradalo u požaru u Domu penzionera

Prema poslednjim informacijama u požaru u Domu penzionera u Tuzli smrtno je stradalo najmanje devet osoba, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i znatno veći, objavio je sarajevski portal Raport.