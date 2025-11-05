Hrvatska policija privela tri osobe zbog incidenta na Danima srpske kulture u Splitu

Danas pre 1 sat  |  N1
Splitska policija do utorka popodne uhapsila je ukupno tri osobe koje se dovode u vezu sa incidentom u ponedeljak uveče u Splitu, gde je grupa mladića prekinula program Dana srpske kulture, zvanično je potvrđeno u splitskoj policiji.

Policija kaže da od sinoć sprovode kriminalističko istraživanje u odnosu na jučerašnji događaj u kojem je u večernjim satima grupa muškaraca okupljena ispred objekta Gradskog kotara Blatine-Škrape u Splitu narušavala javni red i mir i sprečila održavanje kulturne manifestacije. „Do sada preduzete mere i radnje rezultirale su time da je jedna osoba uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinila krivično delo koje se goni po
