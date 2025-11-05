Ustavni sud presudom Dodiku pregazio Ustav BiH? Janković: Stranac piše zakone, parlamenti ćute

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Ustavni sud presudom Dodiku pregazio Ustav BiH? Janković: Stranac piše zakone, parlamenti ćute

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju odbrane Milorada Dodika protiv presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg Republika Srpska ne priznaje.

Krivično delo za koje je Dodik osuđen uvedeno je u Krivični zakon BiH na osnovu Šmitove odluke. U obrazloženju odluke Ustavnog suda navodi se, između ostalog, da je Šmit donošenjem izmena i dopuna Krivičnog zakona BiH delovao kao zakonodavna vlast BiH i da ta dopuna ima pravnu prirodu domaćeg propisa. Žarko Janković, zamenik glavnog urednika Glasa Srpske, komentariše da je ovom odlukom stavljena tačka na deo priče, ali ne na ceo proces. Ističe da su iscrpljeni svi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

CiK: Zaključen centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore u Srpskoj

CiK: Zaključen centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore u Srpskoj

RTV pre 2 sata
Zaključen centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore u Republici Srpskoj

Zaključen centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore u Republici Srpskoj

Sputnik pre 2 sata
Stanivuković: Politika Dodika je „najveća nacionalna prevara“, žrtvovali sve za lični komoditet

Stanivuković: Politika Dodika je „najveća nacionalna prevara“, žrtvovali sve za lični komoditet

Serbian News Media pre 4 sati
Dodik: U BiH srušen ustavni poredak, RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje

Dodik: U BiH srušen ustavni poredak, RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje

Beta pre 5 sati
Dodik: Nisam razočaran odbijanjem apelacije; BiH je završena priča

Dodik: Nisam razočaran odbijanjem apelacije; BiH je završena priča

RTV pre 5 sati
Dodik nakon odluke Ustavnog suda: BiH je za nas završena priča, okrećemo se Srpskoj

Dodik nakon odluke Ustavnog suda: BiH je za nas završena priča, okrećemo se Srpskoj

Sputnik pre 5 sati
Dodik: U BiH srušen ustavni poredak, RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje

Dodik: U BiH srušen ustavni poredak, RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBanjalukaBosna i HercegovinaUstavni sudMilorad DodikBIh

Balkan, najnovije vesti »

Ustavni sud presudom Dodiku pregazio Ustav BiH? Janković: Stranac piše zakone, parlamenti ćute

Ustavni sud presudom Dodiku pregazio Ustav BiH? Janković: Stranac piše zakone, parlamenti ćute

Euronews pre 8 minuta
Hrvatska policija uhapsila muškarca zbog ratnog zločina 1993. godine: Bio deo srpske paravojne formacije

Hrvatska policija uhapsila muškarca zbog ratnog zločina 1993. godine: Bio deo srpske paravojne formacije

Radio 021 pre 2 sata
Mediji: Hrvatska poručuje od Francuske 18 topova „cezar“

Mediji: Hrvatska poručuje od Francuske 18 topova „cezar“

Sputnik pre 1 sat
"Figaro": Hrvatska poručuje od Francuske 18 topova "cezar" u vrednosti od 320 miliona evra, isporuka u 2029. godini

"Figaro": Hrvatska poručuje od Francuske 18 topova "cezar" u vrednosti od 320 miliona evra, isporuka u 2029. godini

Euronews pre 1 sat
Dvojni državljanin Hrvatske i Crne Gore uhapšen zbog ratnog zločina 1993. kod Šibenika

Dvojni državljanin Hrvatske i Crne Gore uhapšen zbog ratnog zločina 1993. kod Šibenika

Nova pre 2 sata