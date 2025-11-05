Ustavni sud presudom Dodiku pregazio Ustav BiH? Janković: Stranac piše zakone, parlamenti ćute

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju odbrane Milorada Dodika protiv presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg Republika Srpska ne priznaje.

Krivično delo za koje je Dodik osuđen uvedeno je u Krivični zakon BiH na osnovu Šmitove odluke. U obrazloženju odluke Ustavnog suda navodi se, između ostalog, da je Šmit donošenjem izmena i dopuna Krivičnog zakona BiH delovao kao zakonodavna vlast BiH i da ta dopuna ima pravnu prirodu domaćeg propisa. Žarko Janković, zamenik glavnog urednika Glasa Srpske, komentariše da je ovom odlukom stavljena tačka na deo priče, ali ne na ceo proces. Ističe da su iscrpljeni svi