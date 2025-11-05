Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 11 povređeno, kada se teretni avion kompanije UPS srušio prilikom poletanja sa aerodroma u Lujvilu, najvećem gradu Kentakija, potvrdio je guverner države.

Među poginulima su verovatno i tri člana posade aviona koji je 4. novembra oko 17.15 po lokalnom vremenu eksplodirao dok je poletao, ali to još nije potvrđeno, dodao je Endi Bešer. Zvaničnici kažu da su ljudi pretrpeli „velike“ povrede i da bi broj žrtava mogao da se povećava. Preliminarna istraga je u toku i vodi je Nacionalni biro za bezbednost saobraćaja (NTSB). „Ne znamo koliko će vremena biti potrebno da mesto bude bezbedno kako bi se sprovela istraga“,