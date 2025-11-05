Snabdevanje naftnim derivatima stabilno, nema promena u planovima za uvoz u novembru

Snabdevanje naftnim derivatima stabilno, nema promena u planovima za uvoz u novembru

Snabdevanje domaćeg tržišta je stabilno i za sada nema promena u planovima za uvoz naftnih derivata za novembar uprkos različitim izazovima sa kojima se susreću naftne kompanije u pogledu nabavke goriva, logistike i funkcionisanja rafinerija u regionu.

To jesaopšteno iz Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) posle sastanka stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru, na kojem je razmatrana je aktuelna situacija u vezi sa snabdevanjem tržišta naftnim derivatima. Glavne teme sastanka uMRE bili su nivo rezervi naftnih derivata kod naftnih kompanija, planovi za uvoz dizela i benzina i logistička pitanja u vezi sa transportom goriva iz regiona. Predstavnici NIS-a
