Ministarstvo: U ovom trenutku stabilno snabdevanje naftnim derivatima

U Srbiji je u ovom trenutku stabilno snabdevanje naftnim derivatima, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike.

Na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru ocenjeno je da je u ovom trenutku stabilno snabdevanje domaćeg tržišta. Za sada, kako je istaknuto, nema promena u planovima za uvoz naftnih derivata za novembar uprkos različitim izazovima sa kojima se susreću naftne kompanije u pogledu nabavke goriva, logistike i funkcionisanja rafinerija u regionu. „Na sastanku u Ministarstvu rudarstva i energetike