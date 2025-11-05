Pronađen zasad sa 37 stabljika kanabisa težine 58 KG: U Kruševcu uhapšeni dileri droge

Kurir pre 1 sat
Pronađen zasad sa 37 stabljika kanabisa težine 58 KG: U Kruševcu uhapšeni dileri droge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su G.I. (60) i N.I. (34) iz okoline Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u blizini domaćinstva osumnjičenih pronašla zasad sa 37 stabljika kanabisa ukupne bruto težine 58 kilograma, a na tavanu njihove kuće u improvizovanoj prostoriji za sušenje i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i manju količinu supstance za koju se sumnja da je kokain. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kako je vođena operacija "Bačulov i lekar D. C.": BIA tražila skrivanje identiteta, Informer omanuo

Kako je vođena operacija "Bačulov i lekar D. C.": BIA tražila skrivanje identiteta, Informer omanuo

Radio 021 pre 24 sata
Miša Bačulov ponovo uhapšen: UKP ga priveo ispred Palate pravde minut nakon što ga je sud pustio na slobodu

Miša Bačulov ponovo uhapšen: UKP ga priveo ispred Palate pravde minut nakon što ga je sud pustio na slobodu

Nedeljnik pre 24 sata
Tužilaštvo: Bačulov pušten pa ponovo uhapšen zbog sumnje da je pripremao napade ispred Skupštine

Tužilaštvo: Bačulov pušten pa ponovo uhapšen zbog sumnje da je pripremao napade ispred Skupštine

Radio sto plus pre 24 sata
(Video) Pušten pa opet uhapšen Bačulov po napuštanju Palate pravde ponovo proveden zbog novih krivičnih dela

(Video) Pušten pa opet uhapšen Bačulov po napuštanju Palate pravde ponovo proveden zbog novih krivičnih dela

Dnevnik pre 24 sata
Miša Bačulov pušten iz bolnice, samostalno otišao na saslušanje

Miša Bačulov pušten iz bolnice, samostalno otišao na saslušanje

Radio 021 pre 24 sata
MUP: Uhapšeni osumnjičeni za ubistvo u Beogradu, jedna osoba u bekstvu

MUP: Uhapšeni osumnjičeni za ubistvo u Beogradu, jedna osoba u bekstvu

Novi magazin pre 2 sata
Dve osobe osumnjičene za ubistvo u Francuskoj ulici

Dve osobe osumnjičene za ubistvo u Francuskoj ulici

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainMarihuanaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaKruševacDroga

Politika, najnovije vesti »

Konsolidacija ili totalno odlepljivanje

Konsolidacija ili totalno odlepljivanje

Radar pre 53 minuta
Komesar za ljudska prava UN: Nije bilo značajnog procesa kako bi se otkrila istina i postigla pravda za tragediju u kojoj je…

Komesar za ljudska prava UN: Nije bilo značajnog procesa kako bi se otkrila istina i postigla pravda za tragediju u kojoj je poginulo 16 ljudi

Danas pre 53 minuta
Vučić i Zelenski razgovarali o saradnji i evropskoj perspektivi Srbije i Ukrajine

Vučić i Zelenski razgovarali o saradnji i evropskoj perspektivi Srbije i Ukrajine

Danas pre 2 sata
SRCE: Kontramiting pred Skupštinom pokazao nemoć Vučića da ohrabri sebe i svoje pristalice

SRCE: Kontramiting pred Skupštinom pokazao nemoć Vučića da ohrabri sebe i svoje pristalice

Danas pre 3 sata
“Ćaci misli svojom glavom”: Ana Brnabić na večerašnjem skupu naprednjaka ispred Skupštine

“Ćaci misli svojom glavom”: Ana Brnabić na večerašnjem skupu naprednjaka ispred Skupštine

Danas pre 5 sati