MUP: Uhapšeni osumnjičeni za ubistvo u Beogradu, jedna osoba u bekstvu

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
MUP: Uhapšeni osumnjičeni za ubistvo u Beogradu, jedna osoba u bekstvu

Policija u Beogradu uhapsila je S.R. (40) i V.S. (46) zbog sumnje da su u Francuskoj ulici, u napuštenoj zgradi zadali više udaraca muškarcu (38) koji je od toga preminuo, saopšteno je večeras.

Ministrastvo unutrašnjih poslova je navelo da se za jednom osobom još uvek traga. Osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela ubistvo. Određeno im je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
