Zelenski poslao poruku sa samita o proširenju Evropske unije! Ukrajina će jedino pod ovim uslovom ući u EU

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas je na samitu o proširenju EU izjavio da će Ukrajina jedino prihvatiti "punopravno članstvo u Evropskoj uniji"."Ako govorimo o članstvu u EU, ono mora biti punopravno.

Čini mi se da je veoma važno da za istim stolom imamo ravnopravne zemlje", rekao je Zelenski. On je dodao da je važno da članice EU dele "slične vrednosti". "Važno je da članice dele slične vrednosti. Po mom mišljenju, ne možete biti polu ili delimičan član Evropske unije", dodao je Zelenski. Na današnjem Samitu o proširenju Evropske unije koji organizuje Juronjuz (Euronews), učestvuju evropska komesarka za proširenje Marta Kos, predsednik Evropskog saveta Antonio