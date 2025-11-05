Vremenska prognoza za 5. novembar: Ujutru hladno, pa rast temperature u toku dana

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 5. novembar: Ujutru hladno, pa rast temperature u toku dana

Prema vremenskoj prognozi za sredu 5. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od nula do sedam stepeni.

Maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 19 stepeni. Jutarnja biti oko sedam stepeni. Vreme narednih dana Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 6. novembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni. Prema
