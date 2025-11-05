(BLOG) Završen skup vlasti u Ćacilendu, naprednjaci se odmah razišli: Građani koji podržavaju Dijanu Hrku su i dalje tu

N1 Info pre 20 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Završen skup vlasti u Ćacilendu, naprednjaci se odmah razišli: Građani koji podržavaju Dijanu Hrku su i dalje tu

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u blizini Skupštine Srbije.

U Ćacilendu je održan skup pristalica vlasti koji su velikim brojem autobusa ceo dovoženi u Beograd, a koji su se odmah nakon govora ekspresno razišli, te je u Ćacilendu ostao manji broj ljudi. Na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra i dalje traje skup podrške Dijani Hrki, na koji su pozvali studenti u blokadi. Od nedelje, kada je Dijana Hrka započela štrajk glađu, iz revolta što zahtevi studenata nisu ispunjeni, sa njom su građani koji joj pružaju podršku.
Novi magazin pre 20 minuta
Nova pre 20 minuta
N1 Info pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Novi magazin pre 1 sat
Danas pre 15 minuta
Danas pre 5 minuta
Danas pre 55 minuta
Danas pre 50 minuta
Danas pre 1 sat