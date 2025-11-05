Zohran Mamdani - novi gradonačelnik Njujorka, prvi musliman na čelu najvećeg grada u SAD

Zohran Mamdani (34), pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka.

Demokratski socijalista, kako sam sebe opisuje, prvi je demokrata koji je pobedio na izborima u SAD od povratka Trampa na vlast, a biće i prvi muslimanski gradonačelnik najvećeg grada u SAD. Mamdani je bio relativno nepoznat pre samo nekoliko meseci, a pobedio je uz obećanja da će oporezovati milionere, kako bi se finansirali prošireni socijalni programi, prenosi BBC. "U ovom trenutku političkog mraka, Njujork će biti svetlost," kazao je Mamdani u pobedničkom