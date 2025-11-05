BLOG UŽIVO „Dijana stižemo“: Studenti u blokadi, gimnazijalci i zborovi građana iz svih delova Beograda najavili dolazak ispred Skupštine u 17 sati, dolazi i autoprevoznik Jaćimović

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Nova.rs
BLOG UŽIVO „Dijana stižemo“: Studenti u blokadi, gimnazijalci i zborovi građana iz svih delova Beograda najavili dolazak…

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, četvrti dan štrajkuje glađu.

Dolazak ispred parlamenta za danas najavili su studenti, zborovi građana, vaspitači..., a sve je više gimnazijalaca koji pružaju podršku Hrki i najavljuju blokade škola. Od 17 sati ispred Skupštine Srbije skup organizuje i Srpska napredna stranka. Sve informacije pratite na našem BLOGU UŽIVO. Dolazak ispred parlamenta najavili su studenti u blokadi više fakulteta, kao što su Filozofski i PMF u Novom Sadu, a tu su i zborovi građana iz svih delova Beograda. "Dijana,
Četvrti dan štrajka glađu Dijane Hrke

BBC News pre 9 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

Serbian News Media pre 9 minuta
Poziv Novosađanima da dođu u Beograd i daju podršku Dijani Hrka

Serbian News Media pre 4 minuta
Četvrti dan štrajka glađu Dijane Hrke

Južne vesti pre 4 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

Novi magazin pre 14 minuta
Poslanici Skupštine nastavili sednicu o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

N1 Info pre 38 minuta
„Toi-toi pristižu. Uskoro i radikali“: Počele pripreme za današnji skup naprednjaka ispred Skupštine VIDEO

Nova pre 19 minuta
Skupština SrbijeNovi SadSrpska napredna strankaDijana Hrka

Četvrti dan štrajka glađu Dijane Hrke

BBC News pre 9 minuta
BLOG UŽIVO Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o leks specijalisu za Generalštab i o biračkom spisku

Nova pre 13 minuta
Batina je iz zakona izašla: Najmanje šest udaraca prutom za sitne prevare

Vreme pre 4 minuta
Ambasador EU u Srbiji pohvalio Vučićev govor uoči 1. novembra

Danas pre 4 minuta
Srbija nastavlja saradnju sa kineskim partnerima: Mesarović: 'Očekujemo uspešnu izgradnju zajednice u budućnosti'

Kurir pre 10 minuta