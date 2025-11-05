BLOG UŽIVO „Dijana stižemo“: Studenti u blokadi, gimnazijalci i zborovi građana iz svih delova Beograda najavili dolazak ispred Skupštine u 17 sati, dolazi i autoprevoznik Jaćimović
Nova pre 14 minuta | Autor: Nova.rs
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, četvrti dan štrajkuje glađu.
Dolazak ispred parlamenta za danas najavili su studenti, zborovi građana, vaspitači..., a sve je više gimnazijalaca koji pružaju podršku Hrki i najavljuju blokade škola. Od 17 sati ispred Skupštine Srbije skup organizuje i Srpska napredna stranka. Sve informacije pratite na našem BLOGU UŽIVO. Dolazak ispred parlamenta najavili su studenti u blokadi više fakulteta, kao što su Filozofski i PMF u Novom Sadu, a tu su i zborovi građana iz svih delova Beograda. "Dijana,