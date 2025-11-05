BLOG UŽIVO Policija u punoj opremi zauzima položaje ispred Skupštine, stigle cisterne sa vodom u Ćacilend: Studenti pozivaju na protest podrške Dijani Hrki

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Nova.rs
BLOG UŽIVO Policija u punoj opremi zauzima položaje ispred Skupštine, stigle cisterne sa vodom u Ćacilend: Studenti pozivaju…

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, četvrti dan štrajkuje glađu.

Dolazak ispred parlamenta za danas najavili su studenti, zborovi građana, vaspitači..., a sve je više gimnazijalaca koji pružaju podršku Hrki i najavljuju blokade škola. Od 17 sati ispred Skupštine Srbije skup organizuje i Srpska napredna stranka. Sve informacije pratite na našem BLOGU UŽIVO. Studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu iskazao je javno podršku Dijani Hrka. Oni su se oglasili na Tviteru i najavili svoj dolazak danas ispred Narodne Skupštine.
