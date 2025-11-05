Najbolja utakmica Bogdanovića od početka sezone - Oklahoma, ipak pokazala šampionski karakter

Košarkaši Oklahoma siti tandera pobedili su Los Anđeles kliperse rezultatom 126:107 (23:33, 33:24, 38:29, 32:21) u okviru regularnog dela NBA lige. Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović postigao je 11 poena.

Srpski košarkaš na terenu je proveo čak 29 minuta, a za to vreme upisao je uz 11 poena, još i šest skokova i sakupio četiri asistencije. Bogdanović je iz igre šutirao 3/8, a trojke 2/6. Za dva poena realizovao je jedan pogodak, dok je sa linije penala bio skoro savršen - 3/4. Prelomna je bila treća četvrtina i početak četvrte kada je Oklahoma velikom serije naravila razliku koju Klipersi nisu mogli da vrate. Silovito su krenuli Klipersi u ovu utakmicu i već posle