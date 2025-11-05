Najbolja utakmica Bogdanovića od početka sezone - Oklahoma, ipak pokazala šampionski karakter

RTS pre 11 minuta
Najbolja utakmica Bogdanovića od početka sezone - Oklahoma, ipak pokazala šampionski karakter

Košarkaši Oklahoma siti tandera pobedili su Los Anđeles kliperse rezultatom 126:107 (23:33, 33:24, 38:29, 32:21) u okviru regularnog dela NBA lige. Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović postigao je 11 poena.

Srpski košarkaš na terenu je proveo čak 29 minuta, a za to vreme upisao je uz 11 poena, još i šest skokova i sakupio četiri asistencije. Bogdanović je iz igre šutirao 3/8, a trojke 2/6. Za dva poena realizovao je jedan pogodak, dok je sa linije penala bio skoro savršen - 3/4. Prelomna je bila treća četvrtina i početak četvrte kada je Oklahoma velikom serije naravila razliku koju Klipersi nisu mogli da vrate. Silovito su krenuli Klipersi u ovu utakmicu i već posle
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Bogdan konačno ponovo na parketu: Klipersima je potreban srpski kapiten

Bogdan konačno ponovo na parketu: Klipersima je potreban srpski kapiten

Sputnik pre 5 minuta
Napokon: Bogdan Bogdanović odigrao utakmicu sezone!

Napokon: Bogdan Bogdanović odigrao utakmicu sezone!

Sport klub pre 15 minuta
Treća uzastopna pobeda Toronta u NBA ligi, prvi trijumf Nju Orleansa u sezoni

Treća uzastopna pobeda Toronta u NBA ligi, prvi trijumf Nju Orleansa u sezoni

Radio sto plus pre 15 minuta
Srbin stopirao Janisa i Bakse! Adetokumbo i Milvoki demolirani, dobili su šamar od kog bride obrazi! (video)

Srbin stopirao Janisa i Bakse! Adetokumbo i Milvoki demolirani, dobili su šamar od kog bride obrazi! (video)

Kurir pre 36 minuta
Bogdanović napokon dobio priliku da zaigra: Šampion NBA lige rušio Kliperse bez mnogo muke

Bogdanović napokon dobio priliku da zaigra: Šampion NBA lige rušio Kliperse bez mnogo muke

Mondo pre 21 minuta
Darko Rajaković nastavlja da dominira u NBA: Toronto šokirao Milvoki i Adetokunba

Darko Rajaković nastavlja da dominira u NBA: Toronto šokirao Milvoki i Adetokunba

Mondo pre 35 minuta
Bogdanović se vratio na teren i pokazao da mora da igra, Klipersi ipak nemoćni protiv šampiona

Bogdanović se vratio na teren i pokazao da mora da igra, Klipersi ipak nemoćni protiv šampiona

Telegraf pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesBogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

"Hlađenje" završeno, vratio se kapiten Bogdan!

"Hlađenje" završeno, vratio se kapiten Bogdan!

Sportske.net pre 1 minut
Kuzmanović o učinku Zvezde i Partizana u Evroligi i duelima sa grčkim velikanima

Kuzmanović o učinku Zvezde i Partizana u Evroligi i duelima sa grčkim velikanima

Danas pre 6 minuta
Spomenar: Tomović, Honduras, žaba

Spomenar: Tomović, Honduras, žaba

Sportski žurnal pre 1 minut
Zvezda bez Štulića i Ostojića: Ofanziva od starta ruši Čehe

Zvezda bez Štulića i Ostojića: Ofanziva od starta ruši Čehe

Sportski žurnal pre 1 minut
Ćurčić pred Partizan: Želimo da srušimo tradiciju

Ćurčić pred Partizan: Želimo da srušimo tradiciju

Sportski žurnal pre 1 minut