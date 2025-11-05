Skupština nastavlja raspravu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

RTS pre 1 sat
Skupština nastavlja raspravu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju od 10 sati načelnu objedinjenu raspravu o svih osam tačaka dnevnog reda druge sednice redovnog jesenjeg zasedanja, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Stavove o predloženom rešenju su tokom jučerašnje rasprave izneli poslanici vladajuće koalicije koji su najavili podršku i ocenili da je taj zakon značajan za nastavak evropskog puta Srbije, kao i da će unaprediti izborni proces. Opozicija je kritikovala izmene Zakona o JBS, tvrdeći da neće suštinski promeniti izborni proces, te su izrazili sumnju u iskrenu nameru vlasti da se izvrši revizija biračkog spiska. Poslanici će nastaviti raspravu i o Predlogu zakona o
Radio 021 pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
