MUP: Uhapšene dve osobe zbog teškog ubistva u Francuskoj ulici u Beogradu

BEOGRAD - Policija u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsila je S.R. (40) i V.S. (46), zbog postojanja osnova sumnje da su u Francuskoj ulici, u jednoj napuštenoj zgradi, zadali više udaraca 38-godišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo, saopštio je danas MUP.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo teško ubistvo, dok se za još jednom osobom traga. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.