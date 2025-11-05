UKRAJINSKA KRIZA: Rusija nastavlja ofanzivu na istoku Ukrajine; Kijev dobija naoružanje i novac sa Zapada

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1351. dan. Ukrajinski front i dalje je žarište intenzivnih borbi, dok obe strane istovremeno pojačavaju vojne i diplomatske aktivnosti. Moskva nastavlja ofanzivu u istočnim delovima Ukrajine, a Kijev dobija novu vojnu i finansijsku podršku od zapadnih saveznika, pre svega Nemačke i EU.

Ukrajinske snage nastavile su prethodnog dana operaciju u Pokrovsku, gde se vode žestoke borbe s ruskom vojskom, dok je Rusija tokom poslednjih 48 sati izvršila više napada na energetsku i lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da nastavlja da koncentriše trupe u oblasti Kupjanska u Harkovskoj oblasti, gde jedinice Šeste armije, kako navode, stežu obruč oko ukrajinskih položaja. S druge strane, predsednik Ukrajine Volodomir