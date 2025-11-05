Miting pristalica vlasti u Beogradu, dok majka stradalog mladića četvrti dan štrajkuje glađu

Pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) okupile su se u improvizovanom šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije u Beogradu u večernjim satima.

Istovremeno, u neposrednoj blizini okupili su segrađani koji pružaju podršku Dijani Hrki, koja štrajkuje glađu zahtevajući procesuiranje odgovornih za tragediju u Novom Sadu. Dve grupe delili su kordon policije, metalna ograda i betonska barijera. Policija razdvaja dva skupa ispred Skupštine Srbije, 5. novembar 2025. Skup SNS-a održava se četvrtog dana štrajka glađu Dijane Hrke, čiji je sin poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu novembra prošle godine. Kako je