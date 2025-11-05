Miting pristalica vlasti u Beogradu, dok majka stradalog mladića četvrti dan štrajkuje glađu

Pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) okupile su se u improvizovanom šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije u Beogradu u večernjim satima.

Istovremeno, u neposrednoj blizini okupili su segrađani koji pružaju podršku Dijani Hrki, koja štrajkuje glađu zahtevajući procesuiranje odgovornih za tragediju u Novom Sadu. Dve grupe delili su kordon policije, metalna ograda i betonska barijera. Policija razdvaja dva skupa ispred Skupštine Srbije, 5. novembar 2025. Skup SNS-a održava se četvrtog dana štrajka glađu Dijane Hrke, čiji je sin poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu novembra prošle godine. Kako je
Skupština SrbijeNovi SadSrpska napredna strankaŠtrajk glađuSNSMafija

Konsolidacija ili totalno odlepljivanje

Konsolidacija ili totalno odlepljivanje

Radar pre 54 minuta
Komesar za ljudska prava UN: Nije bilo značajnog procesa kako bi se otkrila istina i postigla pravda za tragediju u kojoj je…

Komesar za ljudska prava UN: Nije bilo značajnog procesa kako bi se otkrila istina i postigla pravda za tragediju u kojoj je poginulo 16 ljudi

Danas pre 54 minuta
Vučić i Zelenski razgovarali o saradnji i evropskoj perspektivi Srbije i Ukrajine

Vučić i Zelenski razgovarali o saradnji i evropskoj perspektivi Srbije i Ukrajine

Danas pre 2 sata
SRCE: Kontramiting pred Skupštinom pokazao nemoć Vučića da ohrabri sebe i svoje pristalice

SRCE: Kontramiting pred Skupštinom pokazao nemoć Vučića da ohrabri sebe i svoje pristalice

Danas pre 3 sata
“Ćaci misli svojom glavom”: Ana Brnabić na večerašnjem skupu naprednjaka ispred Skupštine

“Ćaci misli svojom glavom”: Ana Brnabić na večerašnjem skupu naprednjaka ispred Skupštine

Danas pre 5 sati