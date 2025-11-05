Porodice žrtava „Ribnikara“ podržale Dijanu Hrka: „Vlast izgubila legitimitet, dosta je ponižavanja“

Porodice žrtava „Ribnikara“ podržale Dijanu Hrka: „Vlast izgubila legitimitet, dosta je ponižavanja“

Porodice ubijenih u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ 2023. su pružili podršku Dijani Hrka koja štrajakuje glađu ispred Skupštie Srbije.

To je objavio portal Javni servis.net pod naslovom: „Podrška porodica ubijenih u Ribnikaru Dijani Hrki: Dosta je sa nasiljem, manipulacijama i ponižavanjem“ Porodice Anđelković, Asović, Vlahović, Martinović i Negić, kako je navedeno, traže odgovornost za sve nasilno prekinute živote, poštovanje prema stradalima, brigu o žrtvama. „Vlast je izgubila legitimitet. Za njenog vakta dogodile su se i tri najstrašnije tragedije u Srbiji u mirnodopskim uslovima“, ukazale su.
Ključne reči

protestibeograd

