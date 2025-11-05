Porodice ubijenih u „Ribnikaru” pružile podršku Dijani Hrki: „Raspišite izbore!”

Vreme pre 1 sat
Porodice ubijenih u „Ribnikaru” pružile podršku Dijani Hrki: „Raspišite izbore!”

Porodice Anđelković, Asović, Vlahović, Martinović i Negić, porodice ubijenih u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pružile su podršku Dijani Hrki. Traže odgovornost za sve nasilno prekinute živote, poštovanje prema stradalima i brigu o žrtvama

„Dajemo podršku Dijani Hrki, majci koja traži istinu, pravdu i odgovornost za smrt svog deteta”, saopštile su porodice Anđelković, Asović, Vlahović, Martinović i Negić, ubijenih u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja 2023. godine, prenosi javniservis.net. Porodice ubijenih u „Ribnikaru“ traže odgovornost za sve nasilno prekinute živote, poštovanje prema stradalima i brigu o žrtvama. „Vlast je izgubila legitimitet. Za njenog vakta dogodile su se i tri
