TVITOVI - Impresioniranost Miloševićem!

Pobeda Partizana u Ivanjici i to posle preokreta. Velika tri boda za crno-bele, uspeli su da savladaju ekipu koja je do sada bila neporažena u Ivanjici. Šta misle navijači? Prezadovoljni su igrom u drugom poluvremenu, bilo je dosta reakcija na gol Jovana Miloševića. Kažem ja falio je puno Jovan Milošević. Pola gola idu na Ugrešićev brk. Jovan Milosevic king da ostane u Partizanu 🙏🏻 Kakve makazice Miloševića 🔥🔥🔥 Gol sezone sigurno #FKP Jovan (Van Basten) Milošević ⚽