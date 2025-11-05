Spaleti preporodio Vlahovića, neka se spremi Serija A

Dolaskom Lučijana Spaletija, čuvenog italijanskog trenera, igra Dušana Vlahovića se preporodila i sada je pravo vreme da Srbin pokaže koliko može sa odgovarajućom podrškom.

Juventus je ponovo pronašao ritam u Seriji A, ali ne i u Ligi šampiona. Dve uzastopne pobede u domaćem prvenstvu donele su dah optimizma navijačima, no u Evropi „stara dama“ i dalje ne zna za trijumf – posle četiri kola ima samo tri boda. U moru sivih tonova, jedno ime se izdvaja – Dušan Vlahović. Srpski napadač je ove sezone postigao po tri gola u Seriji A i u Ligi šampiona, iako kod bivšeg trenera Igora Tudora nije imao status startera. Često je ulazio s klupe,